Омичей предупредили о порывах ветрах до 20 м/с.

Сегодня, 16 июля, в Омск пришла непогода. ГУ МЧС России по Омской области объявило штормовое предупреждение. По данным Обь-Иртышского УГМС, до конца дня 16 июля и ночью 17 июля местами по Омской области будут идти сильные дожди и ливни, ожидается гроза и ветер порывами 15-20 м/с. МЧС напоминает омичам правила безопасности во время такой погоды.

Во время сильного ветра нельзя стоять возле деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Если ливень застал вас на улице, нужно укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде. И, конечно, необходимо обходить опасные места. При необходимости нужно позвонить в МЧС по номеру 101.