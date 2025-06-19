Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Случились неполадки, которые устраняют ремонтные бригады.
Омичи продолжают жаловаться на отключения электроэнергии. Как сообщают горожане в соцсетях, света нет в домах на Карла Маркса, в районе железнодорожного вокзала, на улице Серова и т. д.
– По причине неблагоприятных погодных условий (повышенный уровень грунтовых вод и движение грунта в весенне-летний период, аномально высокие температуры наружного воздуха) выведены в ремонт кабельные линии 10кВ. В настоящее время бригады «Омскэлектро» занимаются ремонтными работами, – сообщает «Омскэлектро».
Восстановить электроснабжение обещают сегодня к 17:00.
Отметим, что вчера в Омске также отключалось электричество. Починить всё ресурсники обещали до конца дня.
Андрей Андреев
·Общество

Случились неполадки, которые устраняют ремонтные бригады.
Омичи продолжают жаловаться на отключения электроэнергии. Как сообщают горожане в соцсетях, света нет в домах на Карла Маркса, в районе железнодорожного вокзала, на улице Серова и т. д.
– По причине неблагоприятных погодных условий (повышенный уровень грунтовых вод и движение грунта в весенне-летний период, аномально высокие температуры наружного воздуха) выведены в ремонт кабельные линии 10кВ. В настоящее время бригады «Омскэлектро» занимаются ремонтными работами, – сообщает «Омскэлектро».
Восстановить электроснабжение обещают сегодня к 17:00.
Отметим, что вчера в Омске также отключалось электричество. Починить всё ресурсники обещали до конца дня.
Андрей Андреев