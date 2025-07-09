Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ремонт завершился, но результата нет.
Жители улицы Долгирева в Омске уже пять суток сидят без электричества. На это они пожаловались в соцсетях.
– Света нет с 04.07 по сей день, – сообщают горожане.
В энергоснабжающей организации, по словам омичей, ответили, что авария произошла из-за непогоды, а ремонт уже закончился. Однако свет людям так и не дали.
1523Андрей Андреев
·Общество

Ремонт завершился, но результата нет.
Жители улицы Долгирева в Омске уже пять суток сидят без электричества. На это они пожаловались в соцсетях.
– Света нет с 04.07 по сей день, – сообщают горожане.
В энергоснабжающей организации, по словам омичей, ответили, что авария произошла из-за непогоды, а ремонт уже закончился. Однако свет людям так и не дали.
1523Андрей Андреев