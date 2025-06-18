Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Света нет в нескольких районах Омска.

Омская прокуратура проверит факт отключения жилых домов от электричества. Ведомство установит причины отключения электроэнергии, соблюдение нормативов длительности перерывов в подаче электричества, сроков устранения аварийных ситуаций и надлежащего содержания электрооборудования.

В случае выявления нарушений в адрес сетевых организаций будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Омска отключили электричество. Из-за неработающих светофоров на улицах собираются пробки, а пешеходы вынуждены перебегать проезжую часть, подвергая себя опасности, или блуждать во тьме подземных переходов. 

Олег Кипорук
·Происшествия

Света нет в нескольких районах Омска.

Омская прокуратура проверит факт отключения жилых домов от электричества. Ведомство установит причины отключения электроэнергии, соблюдение нормативов длительности перерывов в подаче электричества, сроков устранения аварийных ситуаций и надлежащего содержания электрооборудования.

В случае выявления нарушений в адрес сетевых организаций будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Омска отключили электричество. Из-за неработающих светофоров на улицах собираются пробки, а пешеходы вынуждены перебегать проезжую часть, подвергая себя опасности, или блуждать во тьме подземных переходов. 

Олег Кипорук