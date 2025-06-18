В центре города не работают даже светофоры.

Сегодня, 18 июня, омичи сообщили об отсутствии электричества в центре Омска. Из-за неработающих светофоров водители встали в пробках, а пешеходы вынуждены передвигаться во тьме подземных переходов. Отключения происходят не первый день. Как сообщают омичи, перебои с электричеством наблюдаются уже второй день подряд.

Электричества также нет на улице 10 лет Октября, между улиц Богдана Хмельницкого и Куйбышева, а также в районе ПТСК и Северных, жители которых страдают чаще всего – там свет отключают регулярно.

– Северные (Центральный округ) сидят без света с 15:30. И никто ничего не говорит. Дозвониться до аварийно-диспечерских служб невозможно. Не работают магазины, учреждения, светофоры. Уже более 8 часов ничего не предпринимается, – рассказала омичка Татьяна «Аварийному Омску».

Электричество в «Амуре» выключается регулярно. Как рассказала «Омск-информу» читательница Мария, на Северных отключают не только электричество, но и воду.