Здание у Фрунзенского моста оставили без света, потому что ранее его затопило.

В Омске 18-этажный дом по адресу улица Подгорная, 19, остался без электричества на несколько дней. Как оказалось, отключение в доме возле Фрунзенского моста произошло из-за опасности замыкания.

– Отключили электричество из-за опасности замыкания, – сообщает «СуперОмск» со ссылкой на Госжилинспекцию Омской области. – На этой неделе планируется приобретение насосов. Как только воду откачают, подача электроэнергии будет восстановлена.

Отметим, что сейчас зеленый дом затоплен. Водой залило подвал и помещение электрощитовой. Жители дома жаловались на отключение электроснабжения. Этой уже не первый случай подтопления в этом году. В прошлый раз подобное случилось весной.