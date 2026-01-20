Омск-Информ
·Происшествия

Омичи остались без воды из-за отключения электричества

В городке Нефтяников не работает насосная станция.

Сегодня, 20 января, жители городка Нефтяников внезапно остались без холодной воды. Отключения произошли в домах на улице Химиков и проспекте Менделеева. В Омском водоканале объяснили отсутствие воды отключением электроэнергии.

– Снижение параметров подачи холодной воды связано с отсутствием энергоснабжения водопроводной насосной станции. Информация передана в энергоснабжающую организацию для принятия срочных мер по восстановлению энергоснабжения, – сообщает водоканал.

Отметим, что на отсутствие воды накануне жаловались жители Авиагородка. В водоканале пояснили, что произошла авария по адресу: улица Муромцева, 84. Чинить водопровод будут как минимум до 21 января.

