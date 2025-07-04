Прокуратура организовала проверку из-за травмирования омички во время урагана.

Сегодня, 4 июля, в Омске разыгралась стихия, на город обрушились ураган и сильный ветер с дождем. Есть пострадавшие.

– На женщину, стоявшую на крыльце банка, расположенного на первом этаже многоэтажного жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, 232, в городе Омске, упала балконная плита. Пострадавшая 64-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение, – сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту травмирования и даст оценку действиям управляющей организации, осуществляющей техническое обслуживание дома. К тому же взят на контроль ход доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по факту случившегося.

На кадрах видео видно, как балконная плита обрушивается на женщину.