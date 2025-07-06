Жители обращаются за помощью после стихийного бедствия.
В пятницу, 4 июля, жители Омской области столкнулись с сильным ураганом, вызвавшим масштабные разрушения.
Вследствие непогоды серьезно пострадало имущество жителей села Поречье в Муромцевском районе.
– Сорван шифер с кровли домов, повалены деревья на дома, отсутствует стационарная и сотовая связь, людям недоступны телефоны экстренных служб, – сообщили местные жители в телеграм-канале «Инцидент Омск».
Особенно сильное воздействие стихия оказала на местное кладбище. Жители сообщают, что разрушены надгробия, сломаны многолетние сосны, а места захоронений почти не видно из-под заваленных деревьев.
Основную часть населения села составляют пожилые граждане, которым физически сложно справиться с последствиями природных катаклизмов своими силами. Жители обращаются к властям округа и области с просьбой организовать помощь в восстановлении разрушенных объектов инфраструктуры и жилых помещений.
Ранее сообщалось, что от урагана пострадали 5 омичей. Их уже выписали из больниц.