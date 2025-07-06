Водителей просят быть предельно внимательными.
Сегодня, 6 июля, жителям Омской области предстоит столкнуться с непростыми условиями на дороге. Как предупредили в региональном управлении МЧС, днем ожидается дождь, грозы, туман и сильные порывистые ветры скоростью до 18 м/с. Такие неблагоприятные метеоусловия увеличивают вероятность дорожно-транспортных происшествий, особенно на отдельных трассах и участках дорог.
Особенное внимание водителей призывают обратить на следующие участки автомобильных магистралей:
- ФАД Р-402 «Тюмень – Омск» 578+900 – 579+700 км (Любинский район, протяженность 800 м, преобладающая ширина проезжей части 9 м, материал покрытия – асфальт/бетон)
- ФАД А-320 «Омск – Черлак» 25+000 – 25+980 км (Омский район, протяженность 980 м, преобладающая ширина проезжей части 9 м, материал покрытия – асфальт/бетон).
- ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 818+000 – 818+200 км (Омский район, протяженность 400 м, преобладающая ширина проезжей части 12 м, материал покрытия – асфальт/бетон).
- ФАД Р-254 «Южный обход г. Омска» 822+000 – 822+200 км (Омский район, протяженность 400 м, преобладающая ширина проезжей части 9 м, материал покрытия – асфальт/бетон).
- Дорога регионального значения «Омск – Русская Поляна» 25+000 – 26+000 км (Омский район, протяженность опасного участка – 1000 м, материал покрытия – асфальт/бетон).
- Областная трасса «Сыропятское – Калачинск» 58+000 – 59+000 км (Кормиловский район, протяженность опасного участка – 1000 м, материал покрытия – асфальт/бетон).
Омских водителей попросили быть осторожными и учитывать погодные условия.