Главный лесник ответил на вопрос, что делать с сухостоем.

Законодательство сейчас позволяет собирать бесплатно валежник в лесу. Существуют четкие его критерии: это то дерево, что лежит на земле не на корню. Пусть оно выглядит хоть сухой свечкой, но имеет корневую систему, брать его нельзя – будет считаться нарушением закона.

Руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков рассказал, как правильно собирать валежник.

– В идеале, нужно сообщить о том, куда поехали за валежником, в местный лесхоз или лесничество, приехали, сделали фотографию, что вы в таком-то месте взяли такую-то поваленную древесину, тогда вопросов не будет.

По-особому относятся к поваленным ураганами деревьям, брать их тоже нельзя.

– Сырорастущие деревья, которые уронил ветер, – это отдельная история. Во-первых, профессионалы должны провести осмотр, назначить мероприятия, назначить рубки и после этого принимать меры по уборке этих деревьев, – говорит Девятериков.

Он предупредил, что если вы взялись за дерево сами, вы нарушили закон.