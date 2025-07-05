Омск-Информ
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·Общество

Аварийные бригады предприятий жизнеобеспечения работают без выходных.

Мэрия Омска сообщила о ликвидации последствий урагана, обрушившегося на город вечером 4 июля. Работники городского БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в первую очередь заняты уборкой поваленных деревьев (их сотни по всему Омску) и откачкой воды.

– По данным на 9:00 часов, со вчерашнего вечера работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства убрали 95 упавших деревьев, множество рекламных конструкций и элементов уличной инфраструктуры. Восстановлена работа 42 светофорных объектов, – рассказали в мэрии.

Аварийные бригады предприятий жизнеобеспечения работают без выходных, чтобы восстановить все поврежденные объекты на территории города.  

·Общество

Аварийные бригады предприятий жизнеобеспечения работают без выходных.

Мэрия Омска сообщила о ликвидации последствий урагана, обрушившегося на город вечером 4 июля. Работники городского БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» в первую очередь заняты уборкой поваленных деревьев (их сотни по всему Омску) и откачкой воды.

– По данным на 9:00 часов, со вчерашнего вечера работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства убрали 95 упавших деревьев, множество рекламных конструкций и элементов уличной инфраструктуры. Восстановлена работа 42 светофорных объектов, – рассказали в мэрии.

Аварийные бригады предприятий жизнеобеспечения работают без выходных, чтобы восстановить все поврежденные объекты на территории города.  