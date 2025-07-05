Омск-Информ
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·Происшествия

Сильнее всех пострадала женщина, на которую с восьмого этажа упал балкон.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что все пострадавшие в результата урагана, обрушившегося на город 4 июля, выписаны из больницы. Всего травмы получили 5 человек, один из них сразу был направлен на амбулаторное лечение, остальных госпитализировали.

– После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой на амбулаторный этап лечения. Госпитализация не требовалась, – отметил глава Минздрава.

У женщины, на которую упал балкон с восьмого этажа дома на улице Герцена, были диагностированы травма головы и сильный ушиб ключицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

·Происшествия

Сильнее всех пострадала женщина, на которую с восьмого этажа упал балкон.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что все пострадавшие в результата урагана, обрушившегося на город 4 июля, выписаны из больницы. Всего травмы получили 5 человек, один из них сразу был направлен на амбулаторное лечение, остальных госпитализировали.

– После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой на амбулаторный этап лечения. Госпитализация не требовалась, – отметил глава Минздрава.

У женщины, на которую упал балкон с восьмого этажа дома на улице Герцена, были диагностированы травма головы и сильный ушиб ключицы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.