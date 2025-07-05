Инцидент произошел во время урагана 4 июля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения балкона на женщину во время урагана в Омске. Инцидент произошел в пятницу, 4 июля, у дома № 232/1 по улице Герцена. На стоявшую на крыльце 64-летнюю женщину в восьмого этажа упала балконная плита. Пенсионерка получила перелом ключицы и была госпитализирована.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (проведение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

– По версии следствия, во время строительства и обслуживания 10-этажного многоквартирного жилого дома были допущены нарушения, повлекшие обрушение кирпичной кладки балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже. В результате падения кирпичной кладки 64-летней женщине, стоявшей на крыльце, причинены телесные повреждения в виде ушибов и переломов. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, – сообщили в омском Следкоме.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причины произошедшего и виновных лиц из числа работников строительных и обслуживающих дом организаций.

Что касается пострадавшей женщины, после оказания медицинской помощи в больнице она была направлена на амбулаторное лечение.