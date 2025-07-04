Дерево упало на газовую трубу и ее оторвало.

Бушующая в Омске стихия привела к настоящему ЧП. Сильный ливень и ветер привели к тому, что жителей дома № 97 по ул. 3-й Челюскинцев в Центральном административном округе пришлось эвакуировать вследствие возникшей утечки газа.

Как сообщили очевидцы, дерево упало на газовую трубу.

– Люди почувствовали едкий запах, была вызвана аварийная газовая служба, – рассказывают омичи.

Газ был перекрыт. На место прибыли и сотрудники МЧС.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале, от газоснабжения временно отключено шесть домов.