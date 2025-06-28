С прошлого раза мало что изменилось.

Министерство цифрового развития Омской области прокомментировало очередные сбои в работе мобильного интернета. Омичи начали жаловаться на работу мобильной сети в четверг, 26 июня, однако пик отключений пришелся на следующий день. В основном проблемы наблюдались у операторов «МТС» и «МегаФон».

– Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи и повышения уровня безопасности, – сообщили в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что связь восстановится после окончания ремонтных работ, однако точные сроки неизвестны.

Напомним, что во время прошлых 5-дневных проблем с интернетом в Омске, минцифры, как и власти, говорили то же самое. Однако потом губренатор сообщил, что данная мера нужна не для проведения ремонтных работ, а для «нашей безопасности».

Прошлый массовый сбой длился 5 дней и затрагивал в основном абонентов «Теле2», «МТС» и Yota. Омский бизнес терпел огромные убытки, таксисты терялись без навигаторов, а простые омичи выстраивались в очереди в салон связи, чтобы получить сим-карту с работающим интернетом.