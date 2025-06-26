Болели и дети, и вожатые, но руководство до последнего пыталось все объяснить «психосоматикой».

В начале июня в детском лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, признаки отравления появились у 40 детей, а 11 ребят в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы. Вожатые, приехавшие сюда работать на педагогическую практику, рассказали «Омск-информу» всю правду о том, что осталось за закрытыми дверями: массовое ухудшение состояния здоровья, запоздалая реакция администрации, попытки скрыть масштабы и странные решения после проверок.

«Психосоматика, или переели»

Первые тревожные симптомы у детей начали появляться уже на третий день после начала смены. По словам одной из вожатых, которая прибыла в лагерь вместе со своим отрядом 31 мая, состояние ребят начало резко ухудшаться буквально через пару суток.

– Сначала стало плохо одному отряду, а дальше – все по цепочке. У детей появились одинаковые симптомы: тошнило, болел живот, часто бегали в туалет, началась рвота, поднималась температура, – рассказала Алиса.

Заболевание затронуло не только детей, но и самих вожатых. Симптомы у всех были схожими.

– У вожатых и детей было одинаковое состояние. Но, конечно, заболели не все сразу в силу своего иммунитета, – отметила вожатая.

Несмотря на происходящее, руководство лагеря отказывалось признавать, что в «Орленке» произошла вспышка инфекции. По словам вожатой, администрация выдвигала различные версии, но не признавала наличие реальной угрозы здоровью детей.

– У администрации было несколько версий: дети переели «вкусной еды» в столовой, наоборот, не ели, получили солнечный удар или просто «накрутили себя», иначе говоря, сработала психосоматика, – поделилась Алиса.

По словам студентки, руководство лагеря просило вожатых «не раздувать панику».

«Родители начали забирать детей»

Через пару дней, 6 июня, в лагерь приехали проверяющие. По официальным данным, рейд был плановым, но, по словам вожатых, в связи с жалобами родителей он проходил гораздо строже.

– Когда к нам нагрянули с проверкой, мы помогали детям: водили их в медпункт, были с ними там, провожали детей до КПП. Одновременно с этим 6 июня родители активно стали забирать своих детей. То есть утром вожатые даже не смогли нормально подготовить корпуса к проверке. Мы просто бросили всю эту картинку, сделав выбор в пользу детей, – отметила Алиса.

Позже Минздрав подтвердил госпитализацию 11 воспитанников лагеря, у которых диагностировали норовирусную инфекцию. Через время правоохранительные органы смогли назвать точное число отравившихся – 40 человек.

Дополнительно специалисты Россельхознадзора отобрали пробы пищи в лагере. В филе грудки цыпленка-бройлера, которое подавали детям, нашли бактерии рода Salmonella, способные вызывать тяжелое отравление с поражением желудочно-кишечного тракта.

Боялись навредить репутации

После обострения ситуации практикантам по распоряжению университета организовали трансфер в город. Однако до Омска студенты не доехали.

– До города нас не довезли и высадили в Калачинске. После мы все вместе сели на электричку и смогли наконец-то уехать оттуда, – вспоминает вожатая.

После возвращения в Омск руководство университета заявило, что одной недели практики в «Орленке» недостаточно. Студентам поручили продолжить практику в пришкольных лагерях. Одновременно, по словам Алисы, руководство лагеря оформило их «увольнение по собственному желанию».

– Руководство лагеря вообще нас всех уволило по собственному желанию, хотя никаких заявлений не было написано, – поделилась студентка.

Кроме того, администрация «Орленка» просила практикантов не распространять информацию о происходящем, чтобы не навредить репутации учреждения.

Официальные лица молчат

«Омск-информ» обратился в деканат университета, в котором обучаются студенты-практиканты, чтобы получить комментарии от официальных лиц. Декан факультета филологии ОмГПУ Наталья Федяева, которая, по словам студентов, искренне переживала за самочувствие вожатых и находилась с ними на связи, дала лаконичный ответ.

– Ничего сказать не могу. Знаю только, что студенты были в рамках практики в «Орленке», когда происходили трагические события. Больше ничего не знаю, – поделилась она.

Руководитель практики, в свою очередь, отказалась от комментариев.

Отдельно отметим, что попытки редакции получить официальный комментарий от директора лагеря «Орленок» не увенчались успехом. Руководитель учреждения, вероятно, догадываясь, по какой причине его беспокоят с незнакомого номера, ни разу не ответил на звонки.

После массового отравления детей лагерь закрыли. Как сообщили в Министерстве образования Омской области, смена официально завершена досрочно. Кроме того, «Орленок» посреди лета экстренно решили привести в порядок. Как стало известно, на благоустройство территории выделят 17,3 млн рублей. Согласно плану, работы начнутся 1 августа и завершатся к 30 сентября.