Обращения о ситуации в лагере начали поступать задолго до инцидента.

Сегодня, 6 июня, в детском лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, несколько детей почувствовали недомогание. Родители отдыхающих в лагере детей массово жалуются на плохие условия проживания и отсутствие должной медицинской помощи.

– Буквально на третий день у ребенка заболело горло. Сегодня его всю ночь рвало, понос, слабость, головокружение. Утром повели в столовую, потом в медпункт – он переполнен, дети с такими же симптомами стоят в очереди! Почему ничего не предпринимается? Как до такого вообще можно было довести, – возмущается одна из матерей.

По словам женщины, за неделю в лагере ее ребенок столкнулся с холодной и невкусной пищей, а также с полной неорганизованностью досуга – дети были предоставлены сами себе.

В министерстве образования на поступившие жалобы ответили, что уже направили специалистов для проверки условий в лагере.

– По итогам работы специалистов будут сделаны выводы. Мы проработаем ситуацию с организаторами смены и примем необходимые меры, – заявили в ведомстве.

Однако родители остались недовольны реакцией властей, отметив, что обращения начали поступать задолго до инцидента.

– Почему вы только сейчас организовали выезд, когда ситуация уже вышла из-под контроля? Пять дней назад начали поступать жалобы на питание и ухудшение самочувствия у детей. Родители массово писали в группу лагеря «ВКонтакте», получали отписки от администрации и министерства спорта о том, что «все скоро нормализуется». Сейчас все эти комментарии удалены. А в итоге – массовое заболевание детей, испорченный отдых, нервы родителей, и все это за собственные деньги, – написала одна из матерей.

Напомним, что ранее на инцидент обратил внимание Следственный комитет России по Омской области, который начал проверку учереждения. По предварительным данным, у госпитализированных диагностированы признаки ротавирусной инфекции.