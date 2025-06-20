Законопроект предусматривает штраф до нескольких миллионов рублей и тюремный срок до 10 лет.

В Государственной Думе предложили усилить ответственность за нарушения санитарных норм в детских лагерях. Авторами инициативы выступили глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Законопроект разработан в ответ на многократные нарушения санитарных норм, имевшие место в детских лагерях за последние годы. Одной из основных проблем является отсутствие медицинских осмотров детей при их прибытии в лагеря, что увеличивает риски инфекционных вспышек.

– География происшествий охватывает всю Россию. Причем связаны они не только с плохим питанием или использованием некачественных продуктов. Многие родители часто жалуются на плохое качество воды в оздоровительных лагерях. Также их не устраивает низкая квалификация сотрудников, которые даже не думают о соблюдении санитарных норм, – приводят слова Миронова «Известия».

В законопроекте предложено увеличить частоту проверок, проводимых Роспотребнадзором. Необходимо проводить одну проверку перед началом летних каникул и не менее двух проверок в течение смены. Предлагаемые поправки подразумевают существенное повышение штрафов за нарушение санитарных норм. Минимальный штраф для юридических лиц предлагается увеличить с 30–70 тыс. руб. до 50–150 тыс. руб. Если нарушения не устраняются, штраф возрастает до 200–500 тыс. рублей.

За нанесение серьезного вреда здоровью ребенка в результате нарушений санкций предлагаются штрафы в диапазоне от 1 млн до 2 млн руб. В Уголовный кодекс внесены поправки, предусматривающие штрафы для юридических лиц от 500 тыс. до 5 млн руб. Если нарушение санитарных норм приведет к гибели ребенка по неосторожности, виновные лица могут быть приговорены к 4-6 годам тюрьмы. В случае если пострадают двое или более детей, срок заключения составит от 7 до 10 лет.

– Нет ничего важнее здоровья и безопасности детей. Однако сегодня практика показывает, что действующие меры ответственности за подобные нарушения недостаточны. Наш законопроект предусматривает серьезное повышение штрафов и других видов наказания для тех, кто по халатности или безответственности ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, – пояснила Лантратова.

Если нарушение санитарных норм приведет к массовым заболеваниям среди детей, штраф составит от 700 тыс. до 1 млн руб. Если результатом нарушения станет смерть ребенка, сумма штрафа поднимется до 5 млн руб. В случае гибели двух и более несовершеннолетних предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Госдуму законопроект внесли сегодня, 20 июня.

Напомним, что недавно в Омске произошло массовое отравление в детском лагере «Орленок». Симптомы норовирусной инфекции нашли у 40 детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.