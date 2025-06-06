Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадавшие помещены в центральную районную больницу.

Сегодня, 6 июня, в лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. К ним на помощь оперативно выехали медицинские специалисты.

В настоящее время четверо детей госпитализированы и находятся в Калачинской центральной районной больнице, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Врачи также осматривают всех детей, отдыхающих в лагере.

По поручению губернатора назначена комплексная проверка детского лагеря.

Материалы по теме:

Хоценко назначил комплексную проверку лагеря «Орленок» в Омской области.

Стало известно, чем заболели дети в омском «Орленке».

1435Олег Кипорук
·Происшествия

Пострадавшие помещены в центральную районную больницу.

Сегодня, 6 июня, в лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. К ним на помощь оперативно выехали медицинские специалисты.

В настоящее время четверо детей госпитализированы и находятся в Калачинской центральной районной больнице, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Врачи также осматривают всех детей, отдыхающих в лагере.

По поручению губернатора назначена комплексная проверка детского лагеря.

Материалы по теме:

Хоценко назначил комплексную проверку лагеря «Орленок» в Омской области.

Стало известно, чем заболели дети в омском «Орленке».

1435Олег Кипорук