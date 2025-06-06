Омск-Информ
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·Происшествия

Сейчас в больнице четверо заболевших.

Следственный комитет России по Омской области проводит проверку по факту заболевания детей в лагере «Орленок» в Калачинском районе. По предварительным данным, четверо несовершеннолетних были госпитализированы в местную ЦРБ с признаками ротавирусной инфекции. 

В ходе проверки будут внимательно изучены все обстоятельства происшествия, а также установлены причины. Действия ответственных лиц подлежат правовой оценке в соответствии со статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

1052Олег Кипорук
·Происшествия

Сейчас в больнице четверо заболевших.

Следственный комитет России по Омской области проводит проверку по факту заболевания детей в лагере «Орленок» в Калачинском районе. По предварительным данным, четверо несовершеннолетних были госпитализированы в местную ЦРБ с признаками ротавирусной инфекции. 

В ходе проверки будут внимательно изучены все обстоятельства происшествия, а также установлены причины. Действия ответственных лиц подлежат правовой оценке в соответствии со статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

1052Олег Кипорук