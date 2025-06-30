Источником заражения стал один из сотрудников.

На сегодняшнем оперативном совещании омский губернатор Виталий Хоценко обнародовал результаты проверки скандального инцидента в лагере «Орленок». Ранее сообщалось, что в начале июня в учреждении, расположенном в Калачинском районе Омской области, признаки отравления появились у 40 детей, а 11 ребят в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы. «Омск-информ» подробно рассказал о том, что осталось за закрытыми дверями.

По данным главы региона, сразу после получения сигнала назначена комплексная проверка. Деятельность лагеря была временно приостановлена. За всеми детьми, покинувшими лагерь, было организовано медицинское наблюдение.

Лагерь возобновил работу в штатном режиме 23 июня. Сейчас смены работают. По итогам последних проверок Роспотребнадзора замечаний к организации питания и санитарному состоянию не выявлено.

Как заявил Виталий Хоценко, источником заражения детей стал один из сотрудников, заболевший норовирусом.

– От работы работник отстранен, в отношении администрации лагеря и работника будут применены меры, предусмотренные законодательством, – подчеркнул омский губернатор.

Родителям пообещали компенсировать деньги за путевки за то время, когда учреждение не работало. Глава региона поручил более внимательно относиться к компаниям, которые поставляют продукты в детские лагеря.