Омск-Информ
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·Общество

Всю продукцию, которой отравились дети, изъяли.
Специалисты омского Россельхознадзора отобрали и исследовали пробы пищи в детском лагере «Орленок», где заболели 40 человек. В филе грудки цыпленка-бройлера обнаружили бактерии рода Salmonella, способные вызвать у человека тяжелое заболевание с преимущественным поражением ЖКТ.
– Ведомство предпринимает исчерпывающие меры для обеспечения безопасности пищевой продукции и предотвращения подобных случаев, – сообщает Россельхознадзор.
Небезопасное мясо, которое произвел ИП Вахний А. И. из Калачинского района, изъяли из оборота. Россельхознадзор оформляет предостережение производителю и документы для отзыва декларации на продукцию. Контракт на поставку питания с ним собираются расторгнуть. Детский оздоровительный лагерь «Орленок» уже приступил к поиску новых поставщиков.
Андрей Андреев
·Общество

Всю продукцию, которой отравились дети, изъяли.
Специалисты омского Россельхознадзора отобрали и исследовали пробы пищи в детском лагере «Орленок», где заболели 40 человек. В филе грудки цыпленка-бройлера обнаружили бактерии рода Salmonella, способные вызвать у человека тяжелое заболевание с преимущественным поражением ЖКТ.
– Ведомство предпринимает исчерпывающие меры для обеспечения безопасности пищевой продукции и предотвращения подобных случаев, – сообщает Россельхознадзор.
Небезопасное мясо, которое произвел ИП Вахний А. И. из Калачинского района, изъяли из оборота. Россельхознадзор оформляет предостережение производителю и документы для отзыва декларации на продукцию. Контракт на поставку питания с ним собираются расторгнуть. Детский оздоровительный лагерь «Орленок» уже приступил к поиску новых поставщиков.
Андрей Андреев