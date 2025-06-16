Учреждению требуются партии сливочного масла и сыра.
Детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Омской области приступил к поиску новых поставщиков продовольствия после резонансного случая массового отравления среди детей.
Согласно опубликованным документам на портале госзакупок, лагерю требуются партии сливочного масла и сыра. Контракты составляют 489 тыс. и 418 тыс. рублей соответственно. Поставки предполагается осуществлять порционно до конца декабря 2025 года.
Важным условием участия в торгах является обязательство поставщика проверять выборочно качество поставляемой продукции за свой счет и обеспечивать соблюдение сроков годности товара. Ответственность за нарушение правил безопасности возлагается исключительно на исполнителя договора.
Принять участие в тендере можно до 20 июня, а определение победителя состоится 24 июня. Средства на оплату закупок выделяются из бюджета Омской области.
Напомним, что симптомы норовирусной инфекции обнаружили у 40 детей. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.