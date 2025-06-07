Следствие расследует причины недомогания несовершеннолетних и устанавливает круг виновных.

Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, после массовой госпитализации детей в лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области.

По версии следствия, вечером 5 июня у нескольких детей, находящихся на отдыхе в лагере, появились признаки недомогания. На следующее утро их состояние ухудшилось, и они обратились за медицинской помощью. В итоге 6 июня в инфекционную больницу были доставлены 11 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет с одинаковыми симптомами. Сейчас, по официальным данным, их состоянию ничего не угрожает, оно оценивается как удовлетворительное.

Следователи осмотрели помещения лагеря и вместе с профильными специалистами взяли пробы воды, готовых блюд и анализы у персонала. Кроме того, проводятся допросы свидетелей и изымается документация. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг возможных виновных. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее родители отдыхающих в лагере детей массово жаловались на плохие условия проживания и отсутствие должной медицинской помощи.