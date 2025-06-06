Омск-Информ
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·Происшествия

Информация об инфекции не подтвердилась.
Прокуратура назвала предварительный диагноз, который медики поставили юным омичам, госпитализированным сегодня из лагеря «Орленок». Следователи предполагали ротавирусную инфекцию, однако, по мнению врачей, четверо детей почувствовали себя плохо из-за нарушения желудочно-кишечного тракта неинфекционной этимологии.
– Угрозы жизни детей медицинскими работниками не усматривается, – добавили в прокуратуре. – Сейчас они находятся в Калачинской ЦРБ.
Отметим, что Роспотребнадзор уже проверяет качество продуктов и соблюдение санитарных условий в детском оздоровительном лагере в Калачинском районе, где отдыхали школьники.
Напомним, что в апреле дети также отравились в двух омских школах. В больнице тогда оказались и учителя, всего 45 человек.
Андрей Андреев
·Происшествия

Информация об инфекции не подтвердилась.
Прокуратура назвала предварительный диагноз, который медики поставили юным омичам, госпитализированным сегодня из лагеря «Орленок». Следователи предполагали ротавирусную инфекцию, однако, по мнению врачей, четверо детей почувствовали себя плохо из-за нарушения желудочно-кишечного тракта неинфекционной этимологии.
– Угрозы жизни детей медицинскими работниками не усматривается, – добавили в прокуратуре. – Сейчас они находятся в Калачинской ЦРБ.
Отметим, что Роспотребнадзор уже проверяет качество продуктов и соблюдение санитарных условий в детском оздоровительном лагере в Калачинском районе, где отдыхали школьники.
Напомним, что в апреле дети также отравились в двух омских школах. В больнице тогда оказались и учителя, всего 45 человек.
Андрей Андреев