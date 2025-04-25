«Омск-информ» насчитал 74 учебных заведения.
Как уже сообщалось ранее, компания «Прогресс питания» занимается организацией питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 классы) не только в школах № 90 и № 8, где отравились дети и учителя. В этом материале мы составили список школ, конкурсы на поставку продуктов в которые компания выиграла в конце 2024 года.
По нашим подсчетам, в этот список входит 74 учебных заведения:
- лицей 25
- лицей 29
- лицей 54
- лицей 64
- лицей 145
- гимназия 43
- гимназия 69
- гимназия 76
- гимназия 85
- гимназия 115
- гимназия 118
- гимназия 140
- гимназия 146
- гимназия 147
- гимназия 159
- школа 3
- школа 5
- школа 7
- школа 13
- школа 15
- школа 33
- школа 35
- школа 37
- школа 40
- школа 41
- школа 45
- школа 46
- школа 48
- школа 50
- школа 56
- школа 59
- школа 60
- школа 67
- школа 78
- школа 71
- школа 73
- школа 77
- школа 78
- школа 79
- школа 81
- школа 83
- школа 86
- школа 87
- школа 89
- школа 91
- школа 93
- школа 94
- школа 95
- школа 99
- школа 100
- школа 101
- школа 103
- школа 105
- школа 107
- школа 108
- школа 110
- школа 112
- школа 114
- школа 116
- школа 120
- школа 122
- школа 124
- школа 126
- школа 127
- школа 130
- школа 134
- школа 135
- школа 138
- школа 142
- школа 144
- школа 148
- школа 152
- школа 161
- школа 162
По данным портала «Госзакупки», все эти контракты находятся на стадии исполнения. Общая их стоимость для бюджета превышает 400 млн рублей. Отметим, что всего в 2025 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов омские власти решили направить 1 млрд рублей.