Омск-Информ
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·Общество

«Омск-информ» насчитал 74 учебных заведения.

Как уже сообщалось ранее, компания «Прогресс питания» занимается организацией питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 классы) не только в школах № 90 и № 8, где отравились дети и учителя. В этом материале мы составили список школ, конкурсы на поставку продуктов в которые компания выиграла в конце 2024 года.
По нашим подсчетам, в этот список входит 74 учебных заведения:
  • лицей 25
  • лицей 29
  • лицей 54
  • лицей 64
  • лицей 145  
  • гимназия 43
  • гимназия 69 
  • гимназия 76
  • гимназия 85
  • гимназия 115
  • гимназия 118
  • гимназия 140
  • гимназия 146
  • гимназия 147
  • гимназия 159  
  • школа 3
  • школа 5
  • школа 7
  • школа 13
  • школа 15
  • школа 33
  • школа 35
  • школа 37
  • школа 40
  • школа 41
  • школа 45
  • школа 46
  • школа 48
  • школа 50
  • школа 56
  • школа 59
  • школа 60
  • школа 67
  • школа 78
  • школа 71
  • школа 73
  • школа 77
  • школа 78
  • школа 79
  • школа 81 
  • школа 83
  • школа 86
  • школа 87
  • школа 89
  • школа 91
  • школа 93
  • школа 94
  • школа 95
  • школа 99
  • школа 100
  • школа 101
  • школа 103
  • школа 105
  • школа 107
  • школа 108
  • школа 110
  • школа 112
  • школа 114
  • школа 116
  • школа 120
  • школа 122
  • школа 124
  • школа 126
  • школа 127
  • школа 130
  • школа 134
  • школа 135
  • школа 138
  • школа 142
  • школа 144
  • школа 148
  • школа 152
  • школа 161
  • школа 162

По данным портала «Госзакупки», все эти контракты находятся на стадии исполнения. Общая их стоимость для бюджета превышает 400 млн рублей. Отметим, что всего в 2025 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов омские власти решили направить 1 млрд рублей.

Андрей Андреев
·Общество

«Омск-информ» насчитал 74 учебных заведения.

Как уже сообщалось ранее, компания «Прогресс питания» занимается организацией питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования (1-4 классы) не только в школах № 90 и № 8, где отравились дети и учителя. В этом материале мы составили список школ, конкурсы на поставку продуктов в которые компания выиграла в конце 2024 года.
По нашим подсчетам, в этот список входит 74 учебных заведения:
  • лицей 25
  • лицей 29
  • лицей 54
  • лицей 64
  • лицей 145  
  • гимназия 43
  • гимназия 69 
  • гимназия 76
  • гимназия 85
  • гимназия 115
  • гимназия 118
  • гимназия 140
  • гимназия 146
  • гимназия 147
  • гимназия 159  
  • школа 3
  • школа 5
  • школа 7
  • школа 13
  • школа 15
  • школа 33
  • школа 35
  • школа 37
  • школа 40
  • школа 41
  • школа 45
  • школа 46
  • школа 48
  • школа 50
  • школа 56
  • школа 59
  • школа 60
  • школа 67
  • школа 78
  • школа 71
  • школа 73
  • школа 77
  • школа 78
  • школа 79
  • школа 81 
  • школа 83
  • школа 86
  • школа 87
  • школа 89
  • школа 91
  • школа 93
  • школа 94
  • школа 95
  • школа 99
  • школа 100
  • школа 101
  • школа 103
  • школа 105
  • школа 107
  • школа 108
  • школа 110
  • школа 112
  • школа 114
  • школа 116
  • школа 120
  • школа 122
  • школа 124
  • школа 126
  • школа 127
  • школа 130
  • школа 134
  • школа 135
  • школа 138
  • школа 142
  • школа 144
  • школа 148
  • школа 152
  • школа 161
  • школа 162

По данным портала «Госзакупки», все эти контракты находятся на стадии исполнения. Общая их стоимость для бюджета превышает 400 млн рублей. Отметим, что всего в 2025 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов омские власти решили направить 1 млрд рублей.

Андрей Андреев