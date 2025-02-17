Омск-Информ
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·Образование

Глава региона потребовал усилить контроль над качеством питания в начальной школе.

В 2025 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов будет направлено свыше 1 млрд рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он потребовал от министерства образования Омской области и глав всех районов усилить контроль над качеством школьного питания.

– На организацию бесплатного горячего питания младшеклассников в школах на этот год распределили более 1 млрд рублей. Средства позволят организовать бесперебойное питание в начальных школах в течение всего года, – отметил Хоценко.

Ранее омичи неоднократно жаловались на качество питания в школах.

·Образование

Глава региона потребовал усилить контроль над качеством питания в начальной школе.

В 2025 году на организацию бесплатного горячего питания учеников младших классов будет направлено свыше 1 млрд рублей, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он потребовал от министерства образования Омской области и глав всех районов усилить контроль над качеством школьного питания.

– На организацию бесплатного горячего питания младшеклассников в школах на этот год распределили более 1 млрд рублей. Средства позволят организовать бесперебойное питание в начальных школах в течение всего года, – отметил Хоценко.

Ранее омичи неоднократно жаловались на качество питания в школах.