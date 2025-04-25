Этот поставщик кормит учеников из других омских учебных заведений.

Компания «Прогресс питания» поставляла продукты не только в школы № 90 и № 8, в которых отравились 45 детей и учителей. По данным сервиса «Руспрофиль», всего у компании, существующей с 2019 года, было 257 заказчиков.

По данным «Госзакупок», контракт на поставку продуктов в школу № 90 с компанией заключили в конце 2024 года. Он действует до августа 2026 года. По условиям контракта, за два года компания должна получить 5 млн рублей.

Питание в школе № 8 от компании «Прогресс питания» обошлось в 7,5 млн. рублей. Он также действует до августа 2026 года.

В декабре 2024 года «Прогресс питания» также выиграл торги на 6,6 млн рублей на питание детей, обучающихся по образовательным программам начального общего образования (школы № 134 и № 73, гимназия № 118, лицей № 25). Тогда же еще один контракт на 10,4 млн компания получила на поставку еды в школы № 89 и № 138.

За 9,2 млн компания поставляет еду в школу № 87 и гимназию № 147, за 9,3 млн – в школы № 116, № 152 и № 13. За 5,5 млн – в школу № 114, за 5,3 млн – в школу № 67, за 1,3 млн – в школу № 59. Еще 8,9 млн рублей заплатят компании за питание учеников гимназии № 146, 5,8 млн – за питание детей из школы № 40.

Компания отвечает за питание и в других школах: школа 101 (6,2 млн), школа № 15, гимназия № 159 и лицей № 29 (8,1 млн), школа № 95 (5,8 млн), школы № 71, № 107, № 108, № 83 (13,7 млн рублей), школы № 56 и № 130 (3,2 млн), школа № 60 (4,5 млн), школа № 3 (6,2 млн), лицей № 145 (9,9 млн), школу № 162 (6,9 млн), школа № 100 (4,3 млн), школа № 124 (4 млн), школа № 110 (9,1 млн), школа 112 (5,8 млн), школа № 50 (5,5 млн), школа 142 (14,2 млн), школа 77 (11 млн), школа 46 (5,9 млн), школа 48 (10,2 млн), школа 122 (8,2 млн), гимназия № 69 (5,4 млн), гимназия 43 (8,7 млн), школа 126 (1,1 млн), школа 81 (10,7 млн), школа 37 (5,9 млн), школа 91 (10,5 млн).

Не исключено, что у компании есть контракты на поставку еды и в другие школы.