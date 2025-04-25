О количестве пострадавших рассказали в Следственном комитете России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с информацией о массовом отравлении школьников и учителей в Омске. Он поручил руководителю СК по Омской области Виталию Батищеву доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, а также результатах расследования уголовного дела.
Напомним, инцидент произошел 22 апреля сразу в двух школах: № 90 и 8. Чем отравились дети и взрослые в школе № 8, не сообщается, но в школе № 90 они почувствовали себя плохо, поев запеканку, которая должна была быть творожной, но больше походила на мясную с рисом.
Продуктами обе школьные столовые обеспечивала компания «Прогресс питания». Уже выяснилось, что в школу № 8 компания поставляла некачественную продукцию. А в школе № 90 неправильно готовили еду из продуктов, которые поставщик к тому же хранил с нарушениями.
– По данным следствия, 23 апреля текущего года за медицинской помощью обратилось 45 человек, среди которых 30 несовершеннолетних, – сообщает Следственный комитет России.
Отметим, что жизни и здоровью детей и взрослых ничто не угрожает. Никого из них не госпитализировали.
Исполнение поручений Бастрыкина проконтролирует центральный аппарат ведомства.