Омск-Информ
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·Происшествия

После употребления этого блюда дети почувствовали себя плохо.
В омской школе № 90 отравились дети и учителя, сообщает телеграм-канал «Колчак Сити». Причиной, предположительно, стала творожная запеканка, больше похожая на мясную с рисом.
На месте происшествия уже побывали представители департамента образования и Роспотребнадзора. Специалисты исследуют пробы из столовой.
Тем временем школу на неделю закрыли на карантин. Учиться дети будут дистанционно.
Андрей Андреев
·Происшествия

После употребления этого блюда дети почувствовали себя плохо.
В омской школе № 90 отравились дети и учителя, сообщает телеграм-канал «Колчак Сити». Причиной, предположительно, стала творожная запеканка, больше похожая на мясную с рисом.
На месте происшествия уже побывали представители департамента образования и Роспотребнадзора. Специалисты исследуют пробы из столовой.
Тем временем школу на неделю закрыли на карантин. Учиться дети будут дистанционно.
Андрей Андреев