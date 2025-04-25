В результате инцидента пострадали учащиеся и педагоги двух школ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с массовым пищевым отравлением учеников и педагогов омских школ № 8 и 90. Оно будет расследоваться по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)

Как сообщалось ранее, после обеда в школьных столовых педагоги и ученики почувствовали ухудшение самочувствия. Позже выяснилось, организацией питания занималась компания ООО «Прогресс питания», поставлявшая в учебные заведения продукты.

По предварительным данным следователей, в декабре 2024 года школы заключили контракт с ООО «Прогресс питания» на предоставление школьных завтраков и обедов. Позднее выяснилось, что компания допускала ненадлежащие условия хранения продуктов питания. В результате 22 апреля ученики и учителя после обеда в школьной столовой почувствовали резкое ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью.

В настоящее время проводится расследование с целью установления всех лиц, виновных в инциденте.