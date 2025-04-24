Омск-Информ
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·Происшествия

Кроме учеников школы № 90, пострадали ученики школы № 8.
Следственный комитет объявил о проведении доследственной проверки из-за пищевого отравления омских школьников и учителей. Как сообщили в ведомстве, инциденты случились в двух учебных заведениях в Советском и Центральном округах города.
Как сообщалось ранее, одно отравление произошло в школе № 90. Второй инцидент, как сообщили корреспонденту «Омск-информа» в Следственном комитете, – в школе № 8.
– По предварительным данным, учащиеся почувствовали себя плохо после обеда в школьных столовых, после чего обратились за медицинской помощью, – сообщили в СК.
Следователи устанавливают количество заболевших и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Андрей Андреев
·Происшествия

Кроме учеников школы № 90, пострадали ученики школы № 8.
Следственный комитет объявил о проведении доследственной проверки из-за пищевого отравления омских школьников и учителей. Как сообщили в ведомстве, инциденты случились в двух учебных заведениях в Советском и Центральном округах города.
Как сообщалось ранее, одно отравление произошло в школе № 90. Второй инцидент, как сообщили корреспонденту «Омск-информа» в Следственном комитете, – в школе № 8.
– По предварительным данным, учащиеся почувствовали себя плохо после обеда в школьных столовых, после чего обратились за медицинской помощью, – сообщили в СК.
Следователи устанавливают количество заболевших и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Андрей Андреев