Омск-Информ
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·Происшествия

В оба учебных заведения поставляла продукты одна и та же компания.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, кто поставлял еду в школы № 90 и 8, где отравились дети и учителя. Этим занималась компания «Прогресс питания».
– Дал поручение моему заместителю Инне Елецкой провести самую тщательную проверку всех поставщиков питания омских школ. Инцидент с отравлением, предположительно, школьными обедами авторства ООО «Прогресс питания» говорит о том, что контроль качества должен быть жестче, – сообщил Шелест.
В мэрии также отметили, что жизни и здоровью детей сейчас ничто не угрожает.
Андрей Андреев
·Происшествия

В оба учебных заведения поставляла продукты одна и та же компания.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, кто поставлял еду в школы № 90 и 8, где отравились дети и учителя. Этим занималась компания «Прогресс питания».
– Дал поручение моему заместителю Инне Елецкой провести самую тщательную проверку всех поставщиков питания омских школ. Инцидент с отравлением, предположительно, школьными обедами авторства ООО «Прогресс питания» говорит о том, что контроль качества должен быть жестче, – сообщил Шелест.
В мэрии также отметили, что жизни и здоровью детей сейчас ничто не угрожает.
Андрей Андреев