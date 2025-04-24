Омск-Информ
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·Происшествия

Блюда готовили также с нарушениями.
В прокуратуре рассказали детали отравления учеников и учителей в школах № 90 и № 8 в Омске. Инциденты произошли 22 апреля. Признаки отравления появились у нескольких детей и взрослых, они обратились к медикам, но никого из них не госпитализировали.
Проверка показала, что компания «Прогресс питания», которая поставляла продукты в школу № 90, допускала нарушения. Как сообщает прокуратура, еду хранили ненадлежащим образом. Кроме того, при приготовлении блюд в школе нарушали технологию.
- В ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности ООО «Прогресс питания» прокуратура Центрального округа г. Омска выявила факты поставки недоброкачественной продукции в БОУ г. Омска «СОШ №8» в Советском округе г. Омска, - добавили в прокуратуре.
В школу № 8 продукты поставляла та же компания.
Андрей Андреев
·Происшествия

Блюда готовили также с нарушениями.
В прокуратуре рассказали детали отравления учеников и учителей в школах № 90 и № 8 в Омске. Инциденты произошли 22 апреля. Признаки отравления появились у нескольких детей и взрослых, они обратились к медикам, но никого из них не госпитализировали.
Проверка показала, что компания «Прогресс питания», которая поставляла продукты в школу № 90, допускала нарушения. Как сообщает прокуратура, еду хранили ненадлежащим образом. Кроме того, при приготовлении блюд в школе нарушали технологию.
- В ходе проверки соблюдения законодательства в деятельности ООО «Прогресс питания» прокуратура Центрального округа г. Омска выявила факты поставки недоброкачественной продукции в БОУ г. Омска «СОШ №8» в Советском округе г. Омска, - добавили в прокуратуре.
В школу № 8 продукты поставляла та же компания.
Андрей Андреев