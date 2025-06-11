Омск-Информ
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·Общество

В Калачинском районе Омской области в оздоровительном лагере у 40 человек выявили симптомы отравления.

В детском оздоровительном лагере круглогодичного действия «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, у 40 человек выявили симптомы отравления, 11 из них были госпитализировали.

- Остальных оставили на амбулаторном лечении, - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось только об 11 детях с симптомами норовирусной инфекции, сейчас названо точное число пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Добавим, что накануне администрация лагеря приняла решение закрыть первую смену и провести полную дезинфекцию учреждения. 

·Общество

В Калачинском районе Омской области в оздоровительном лагере у 40 человек выявили симптомы отравления.

В детском оздоровительном лагере круглогодичного действия «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, у 40 человек выявили симптомы отравления, 11 из них были госпитализировали.

- Остальных оставили на амбулаторном лечении, - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось только об 11 детях с симптомами норовирусной инфекции, сейчас названо точное число пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Добавим, что накануне администрация лагеря приняла решение закрыть первую смену и провести полную дезинфекцию учреждения. 