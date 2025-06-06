Нескольких детей, отдыхающих в лагере, пожаловались на недомогание. Они госпитализированы.

Губернатор Виталий Хоценко назначил проведение комплексной проверки в детском лагере «Орленок» в Калачинском районе. Несколько детей, которые сейчас отдыхают в учреждении, пожаловались на недомогание.

– Мне сообщили, что несколько детей, которые отдыхают в лагере «Орленок», обратились с жалобами на недомогание. В лагерь направлены профильные медицинские специалисты. Четверо ребят помещены в местную ЦРБ. Врачи также проводят осмотр всех детей в оздоровительном учреждении. Назначил комплексную проверку лагеря «Орленок», – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Он также поручил министру образования региона Ольге Степановой установить причины произошедшего и обеспечить выполнение всех необходимых мер для защиты здоровья детей.

Лагерь «Орленок» находится в деревне Крутые Луки Калачинского района. На территории лагеря расположено 11 одноэтажных корпусов, наполняемостью от 28 до 47 человек. В 2024 году были введены в эксплуатацию три модульных жилых корпуса вместимостью 147 детей, созданных в рамках развития инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.