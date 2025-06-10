Территорию лагеря будут полностью дезинфицировать.

Детский лагерь «Орленок», из которого госпитализировали детей, решили полностью закрыть. О прекращении работы смены сообщили в Министерстве образования Омской области. Планируется полная дезинфекция всех помещений комплекса.

Деньги за испорченный отдых будет возвращать сам лагерь. Чтобы получить свои средства назад, родителям нужно обратиться с заявлением о возврате средств на официальную почту учреждения.

Ранее сообщалось, что из лагеря начали вывозить детей, однако сотрудники связались не со всеми родителями.

6 июня в оздоровительном лагере произошло массовое заболевание детей, из которых первоначально госпитализированы были четверо, позже количество заболевших увеличилось до 11 человек. Некоторых детей с признаками болезни оставили в лагере. В министерстве образования уточнили, что болезнь затронула не только детей, но и персонал лагеря – вожатых.

Причиной массового отравления стала норовирусная инфекция – острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, вызываемое норовирусом. Заражение происходит при употреблении немытых фруктов и овощей, зараженной воды или контакте с больным человеком.