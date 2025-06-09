Родителей предупредили, школьников сажают в автобусы.

Смену в лагере «Орленок», где заболели дети, всё-таки решили закрыть. Как рассказывают родители в соцсетях, их начали оповещать о том, что детей вывозят в город. Однако связались сотрудники лагеря не со всеми.

– Сама сперва не поверила, как могут детей вывозить, не оповестив родителей. Но мне ответили, что всех обзванивали за 4 часа до приезда автобусов в лагерь, скорее всего пытались дозвониться, но получилось не до всех, – рассказывает местная жительница.

В министерстве образования Омской области напомнили, что для взаимодействия с родителями в лагере организовали горячую линию. Позвонить можно по телефону: +7 (38155) 4 47 10.

– Нам позвонили из лагеря и сообщили время и место. Но дети до сих пор находятся в лагере, хотя должны быть уже в городе! – отметила еще одна омичка.

В министерстве пока не сообщали о прекращении смены. По данным чиновников, администрация лагеря примет решение в ближайшие два дня.

– Мне ребенок позвонил и сказал, что они еще там, даже в автобус не сели. И за весь день ели булочки с печеньками, – рассказала одна из матерей.

Напомним, 6 июня дети в оздоровительном лагере почувствовали себя плохо. Четверых госпитализировали, позже количество попавших в больницу школьников выросло до 11 человек. При этом часть детей с недомоганием оставили в лагере. Сегодня в Минобре также отметили, что заболели не только дети, но и вожатые.

Причиной заболевания является норовирусная инфекция. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус. Заболеть можно, если есть немытые овощи или фрукты, пить зараженную воду или контактировать с больными.