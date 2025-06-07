Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.

В субботу, 7 июня, стали известны причины недомогания детей, отдыхавших в детском лагере «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.

– Госпитализировано 11 детей. Причиной заболевания является норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением, – сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, включая отбор смывов с поверхностей, образцов пищи и воды. Также обследуют контактных лиц и проводят лабораторные исследования.

Ситуация остается под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, что ранее Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.