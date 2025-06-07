Роспотребнадзор проверяет качество питания и санитарные условия.

Появилось видео из столовой лагеря «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, откуда ранее были госпитализированы несколько детей. На кадрах, опубликованных региональной прокуратурой, видно, как сотрудники убирают оставшуюся после детей еду и складывают грязную посуду.

По словам сотрудников прокуратуры, сейчас специалисты территориального Управления Роспотребнадзора проверяют качество еды и санитарные условия в лагере. Также рассматривается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, под контролем держится ход доследственной проверки, которую проводят следственные органы СКР по Омской области по факту произошедшего.

Напомним, что, по предварительным данным, у госпитализированных были диагностированы признаки ротавирусной инфекции. Однако позже медицинские работники не подтвердили эту информацию.