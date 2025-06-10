Работы начнутся в августе и продлятся до конца сентября.

На обновление территории омского лагеря «Орленок» направят 17,3 миллиона рублей. Информация о смете и проекте контракта размещена на официальном портале государственных закупок.

Судя по опубликованной документации, в сумму контракта входит закупка стройматериалов – щебня, песка, битумной эмульсии и цементных смесей, необходимых для обустройства пешеходных дорожек и тротуаров. Также предусмотрены расходы на оплату труда рабочих, монтажа инженерных сетей, проведения водопровода, установку уличного освещения и прокладку кабельных линий.

Начальная стоимость контракта составляла 21,9 миллиона рублей, однако в ходе аукциона победу одержал подрядчик, предложивший более выгодную цену. Согласно графику, работы по благоустройству стартуют 1 августа и должны быть завершены к 30 сентября. Имя подрядчика пока остается неизвестным.

Напомним, что ранее детский лагерь «Орленок», в котором заболели дети, было решено закрыть досрочно. О завершении текущей смены официально проинформировало Министерство образования Омской области.