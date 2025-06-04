Девочку ищут уже более двух недель.

Вскрылись новые обстоятельства исчезновения одиннадцатиклассницы Милены Аскентьевой на севере Омской области. Накануне своего исчезновения девушка распивала пиво с подругой в соседнем селе. Под утро, она узнала о предположительной измене своего парня, находящегося на вахте, сообщает «КП Омск» со ссылкой на собственный источник. Эмоционально потрясенная и расстроенная, девушка убежала в лес, даже не надев соответствующую обувь для заболоченной местности.

Перед тем, как связь окончательно оборвалась, Милена успела позвонить матери и сказать, что заблудилась. На фоне были видны источники света, однако телефон разрядился и девочка исчезла.

Напомним, что одиннадцатиклассница Милена Аскентьева пропала 18 мая в Муромцевском районе. Волонтеры и правоохранители несколько недель искали школьницу в лесах и болотах, однако поиски пока не увенчались успехом. Добровольцы уже свернули поисковую операцию.

Омский следком возбудил уголовоное дело, а глава СК СУ России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.