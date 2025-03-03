Первый куплет исполняется голосом Евангелины.

Музыкальный педагог ансамбля Mejores Ксения Миляева выложила в соцсети клип в память об убитой в Омске 15-летней школьницы из Москвы Евангелины.

– Памяти Евангелины Алешкиной. Вокальный ансамбль Mejores, – указано в описании.

Предваряет клип фотография Евангелины. Первый куплет исполняется голосом трагически погибшей девочки. Остальные исполнители, тоже подростки, стоят в это время молча.

Евангелина пропала в Омске 22 июля прошлого года в районе парка Победы возле санатория «Ника». Семья девочки приезжала в гости в бабушке из столицы и собиралась в тот день обратно в Москву. Через четыре дня тело подростка обнаружили возле лодочной станции на улице 3-й Островской. Следком возбудил дело по статье «Убийство».

Родные девочки до поимки преступника настаивали на убийстве девочки. Так и оказалось: подозреваемый в убийстве ранее был неоднократно судим за изнасилования. Экспертиза показала, что перед смертью ребенка могли придушить. Маньяка, который во всем признался, отправили в СИЗО.