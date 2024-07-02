Довыборы по округам Дмитрия Маркелова и Павла Королькова назначат на следующий год.

Довыборы по округам Дмитрия Маркелова и Павла Королькова назначат на следующий год.

Появилась конкретика по довыборам в Омский городской Совет. В пятницу, 5 июля, на внеочередном пленарном заседании в городском парламенте досрочно сложат полномочия депутат избирательного округа № 11 Павел Корольков и парламентарий избирательного округа № 23 Дмитрий Маркелов.

Корольков уехал работать в другой регион, по версии источников «Омск-информа», в Подмосковье. А Маркелов находится в шаге от назначения министром здравоохранения Омской области.

В связи с этим встает вопрос довыборов в горсовет. Инсайдеры редакции, знакомые с ситуацией, говорят о марте 2025 года.

– Довыборы совершенно точно назначат на март следующего года. В единый день голосования в сентябре точно не успевают, – подчеркнул анонимный собеседник «Омск-информа».

8 сентября пройдут довыборы в горсовет по округам № 26 и № 40, где депутаты также досрочно отказались от мандатов. Константин Кочанов сложил депутатские полномочия в конце 2023 года, отправившись в зону СВО. Ирина Ковалева написала заявление о прекращении полномочий более месяца назад, а депутатом перестала быть 26 мая.