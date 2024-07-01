Как и предполагалось, парламентарий Павел Корольков досрочно сложит полномочия.

Как и предполагалось, парламентарий Павел Корольков досрочно сложит полномочия.

Настоящий «депутатопад» отмечается нынешним летом в Омском городском Совете. В пятницу, 5 июля, на внеочередном пленарном заседании планируется рассмотреть вопрос о досрочном сложении полномочий двумя депутатами. Среди них, как уже сообщалось, парламентарий от избирательного округа № 23 Дмитрий Маркелов. По данным источников «Омск-информа», он планирует возглавить региональный Минздрав.

Не стала неожиданностью и сдача мандата депутатом от избирательного округа № 11 Павлом Корольковым. Он официально доработает парламентарием до 18 июля. Инсайдеры редакции утверждают, что политик и по совместительству медиаменеджер нашел работу в другом регионе.

Помимо Маркелова и Королькова, ранее досрочно сложили полномочия депутаты Константин Кочанов (округ № 40) и Ирина Ковалева (округ № 26). Итого в горсовете образуются четыре вакантных места. Довыборы по округам Кочанова и Ковалевой назначены на 8 сентября.