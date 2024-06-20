По сведениям источников «Омск-информа», парламентарии Инна Гомолко и Павел Корольков досрочно сложат полномочия.

По сведениям источников «Омск-информа», парламентарии Инна Гомолко и Павел Корольков досрочно сложат полномочия.

В Омске могут назначить очередные дополнительные выборы депутатов Горсовета. Ориентировочно это произойдет в марте 2025 года. Инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что депутат по избирательному округе №11 Павел Корольков досрочно сложит полномочия. Более того, как сообщалось ранее, он уже покинул пределы региона.

Собеседник Омск-информа уточняет, что вслед за Корольковым сдаст мандат другой парламентарий, Инна Гомолко. Депутат по избирательному округу №10 недавно отбыла волонтером в Донецкую Народную Республику.

- Есть вероятность, что и Гомолко сдаст мандат, - сообщил инсайдер редакции.

В связи с этими обстоятельствами велика вероятность, что на март 2025 года назначат дополнительные выборы по избирательным округам №10 и 11.

Уже известно, что 8 сентября пройдут дополнительные выборы по избирательным округам №№ 26 и 40. Ранее по этим округам работали Ирина Ковалева и Константин Кочанов. Кочанов досрочно сложил депутатские полномочия в конце 2023 года, отправившись в зону СВО. Ковалева написала заявление о прекращении полномочий более месяца назад, а депутатом перестала быть 26 мая.