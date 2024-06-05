Омск-Информ
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·Политика

Она помогает волонтерам в госпитале.
Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко уехала волонтером в Донецкую Народную Республику. Об этом она рассказала в соцсетях.
– Долго шла к этому, но живем в нелегкое время, и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР, помогаю ребятам в госпитале и переводчиком. Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка, – заявила депутат.
Напомним, ранее добровольцем на СВО отправился депутат горсовета Константин Кочанов.
·Политика

Она помогает волонтерам в госпитале.
Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко уехала волонтером в Донецкую Народную Республику. Об этом она рассказала в соцсетях.
– Долго шла к этому, но живем в нелегкое время, и каждый вносит посильную лепту за наш мир, в борьбу за мирное будущее поколений. Я уехала волонтером в ДНР, помогаю ребятам в госпитале и переводчиком. Поняла здесь, как воинам трудно и как им нужна наша помощь и поддержка, – заявила депутат.
Напомним, ранее добровольцем на СВО отправился депутат горсовета Константин Кочанов.