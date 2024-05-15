Омск-Информ
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·Политика

Разговоры об уходе из горсовета Ирины Ковалевой ходят с января. Сегодня информация подтвердилась.

Сегодня, 15 мая, в начале пленарного заседания Омского горсовета спикер Владимир Корбут сообщил о том, что депутат Ирина Ковалева написала заявление о досрочном сложении полномочий.

– Ирина Ковалева написала заявление о досрочном сложении полномочий по личным причинам, – пояснил Корбут.

Заявление рассмотрят дополнительным вопросом. Сама Ирина Ковалева на заседании отсутствует.

Накануне стало известно, что Ковалева вынуждена сложить полномочия из-за неких следственных действий.

[Обновление]

Ирина Ковалева останется депутатом горсовета до 26 мая.

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·Политика

Разговоры об уходе из горсовета Ирины Ковалевой ходят с января. Сегодня информация подтвердилась.

Сегодня, 15 мая, в начале пленарного заседания Омского горсовета спикер Владимир Корбут сообщил о том, что депутат Ирина Ковалева написала заявление о досрочном сложении полномочий.

– Ирина Ковалева написала заявление о досрочном сложении полномочий по личным причинам, – пояснил Корбут.

Заявление рассмотрят дополнительным вопросом. Сама Ирина Ковалева на заседании отсутствует.

Накануне стало известно, что Ковалева вынуждена сложить полномочия из-за неких следственных действий.

[Обновление]

Ирина Ковалева останется депутатом горсовета до 26 мая.

1007