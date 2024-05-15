Омск-Информ
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·Политика

По данным инсайдеров «Омск-информа», велика вероятность, что парламент покинет Ирина Ковалева.

В Омске может досрочно сложить полномочия депутат по избирательному округу №26, председатель КТОСа «Центральный – 3» Ирина Ковалева.

По данным инсайдера РИА «Омск-информ», причиной выхода из состава парламента могут стать следственные действия.

- Разговоры об уходе Ирины Ковалевой идут с января нынешнего года. Есть сведения, что по ней ведутся какие-то следственные действия, - рассказал анонимный собеседник, знакомый с ситуацией.

Никакой конкретики больше не приводится. Пока не очень понятно, обретет ли эта информация какое-то реальное подтверждение. Или Ирине Ковалевой удастся доработать до истечения депутатских полномочий, сентября 2027 года.

1354Елена Ляхова
·Политика

По данным инсайдеров «Омск-информа», велика вероятность, что парламент покинет Ирина Ковалева.

В Омске может досрочно сложить полномочия депутат по избирательному округу №26, председатель КТОСа «Центральный – 3» Ирина Ковалева.

По данным инсайдера РИА «Омск-информ», причиной выхода из состава парламента могут стать следственные действия.

- Разговоры об уходе Ирины Ковалевой идут с января нынешнего года. Есть сведения, что по ней ведутся какие-то следственные действия, - рассказал анонимный собеседник, знакомый с ситуацией.

Никакой конкретики больше не приводится. Пока не очень понятно, обретет ли эта информация какое-то реальное подтверждение. Или Ирине Ковалевой удастся доработать до истечения депутатских полномочий, сентября 2027 года.

1354Елена Ляхова